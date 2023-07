1-0 al Portogallo: l'Italia vince l'Europeo Under 19

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - C'è un'Italia del calcio che vince e illumina il futuro. E' l'U19 che batte 1-0 il Portogallo e conquista l'europeo di categoria: 20 anni dopo quel titolo vinto nel 2003 dai classe '84. E nella stagione delle finali stregate gli azzurrini di Alberto Bollini non si lasciano sfuggire la grande occasione: allo stadio di Ta' Qali di Malta la nazionale dei millennial si porta sul gradino più alto del podio, dopo aver raggiunto la sofferta finalissima battendo la Spagna 3-2. E nell'atto conclusivo è bastato il gol di testa di Kayode (al 19' del primo tempo) per far scrivere alla giovane Italia una pagina della storia azzurra: dopo l'impresa sfiorata ai mondiali in Argentina con l'U20 fermata in finale dall'Uruguay, questa la volta la missione va a segno. (ANSA).