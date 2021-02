-1 al derby di Milano: chi segnerà il gol numero 3.000 al Milan?

Il calendario segna la data del 10 novembre 1929. La stracittadina in casa dei rossoneri termina col punteggio di 1-2. A segnare per primo fra i nerazzurri è Umberto Visentin dopo appena 6 minuti.

Alla vigilia del derby di Milano 174 le reti totali marcate dall’Inter ammontano a 243. La prossima però potrebbe avere un valore davvero particolare.

Se arriverà domenica pomeriggio sarà la numero 3.000 incassata dal Milan nella Serie A con la formula del girone unico. La classifica perpetua del massimo campionato italiano, infatti, racconta 2.974 reti incassate fino al termine del 2019-2020. Aggiungendoci le 25 di questo campionato…

Il Diavolo non si aggiudica il derby casalingo dal 3-0 del 2015-2016: Alex al 35’, Bacca al 73’, Niang al 77’. Successivamente ecco 2 segni X e altrettante sconfitte, gli stop fra l’altro nei più recenti faccia a faccia. L’anno scorso fu 0-2: Brozovic al 49’ e Lukaku al 78’.

Scartabellando gli almanacchi scopriamo che la Beneamata non vince 3 derby di fila in casa dei cugini da fine anni Ottanta. Nel 1988-1989 ecco uno 0-1 con Serena man of the match. Quindi nel 1989-1990 arrivò un 1-3: doppietta di Serena, Matthaus su rigore, Costacurta. A chiudere il trittico l’incrocio del 1990-1991 con uno 0-1 firmato Berti.

Curiosità, solo in occasione della prima stagione ricordata i nerazzurri misero le mani sullo scudetto (Milan terzo). Nelle due successive annate rossoneri sempre secondi e nerazzurri sempre terzi, ma tricolori al Napoli, prima, e Doria, dopo.

Alla vigilia dell’incrocio fra i due club c’è solo un punto di differenza nella classifica generale.

A ribadire però questo equilibrio ecco altre due graduatorie stagionali. Quella per clean sheet vede il Diavolo a quota 8 e il Biscione a 7. Quella delle coop del gol mostra Ibrahimovic e compagni a quota 13 marcatori differenti, mentre Lukaku e soci si fermano a 12.

CONFRONTI DIRETTI COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

86 incontri disputati

28 vittorie Milan

25 pareggi

33 vittorie Inter

108 gol fatti Milan

115 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

Milan-Inter 1-2, 6° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

Milan-Inter 0-2, 4° giornata 2019/2020