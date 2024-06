12 giugno 2023: un anno fa la scomparsa di Silvio Berlusconi

Esattamente un anno, il Milan e tutto il mondo del calcio piangeva per la scomparsa di Silvio Berlusconi. L'ex presidente rossonero, alla guida del club milanista per 31 anni (dal 1986 al 2017), ha vinto 29 trofei vinti tra cui 8 scudetti e 5 Champions League.

Attraverso X, la società di via Aldo Rossi ha voluto ricordarlo così: "Un anno fa, oggi, perdevamo una delle figure più importanti della storia di questo grande Club".

One year ago today, we lost one of the most important figures in the history of this great Club ❤️🖤#SempreMilan