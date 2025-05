15 maggio 1988: il Milan conquista il suo 11° Scudetto

vedi letture

Il 15 maggio 1988 il Milan divenne campione d'Italia per l'undicesima volta nella propria storia. I rossoneri allora guidati da Arrigo Sacchi, in occasione del 30° ed ultimo turno giocato in casa del Como, ottennero un punto decisivo per staccare in classifica il Napoli e conquistare lo Scudetto a distanza di nove anni dall'ultima volta. Fu proprio questo il primo trofeo dell'era Silvio Berlusconi, il patron rossonero che riuscì a mettere in bacheca ben ventotto trofei.

Questo il tabellino di Como-Milan 1-1 riportato da magliarossonera.it:

COMO- MILAN 1-1

Reti: 2' Virdis, 46' Giunta



COMO: Paradisi, Annoni, Maccoppi, Centi, Albiero, Moz (89' Annoni), Mattei, Viviani, Giunta, Notaristefano (20' Lorenzini), Corneliusson - All.: Burgnich

MILAN: G. Galli, Tassotti, P. Maldini, An. Colombo (79' Massaro), F. Galli, Baresi II, Donadoni (53' Van Basten), Ancelotti, Virdis, Gullit, Evani - All.: Sacchi

Arbitro: Coppetelli