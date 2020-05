17 maggio 1987 - L'ultima di Hateley in maglia rossonera

17 Maggio 1987, Stadio Friuli, ultima di campionato. Il Milan, guidato da Capello (subentrato a Liedholm alla ventiseiesima giornata), chiuderà il campionato al quinto posto. Udinese-Milan terminerà 0-0 e sarà l'ultima gara prima della rivoluzione sacchiana. A farne le spese fu Mark Hateley, attaccante britannico alla sua ultima partita in rossonero (dove collezionò anche un'espulsione all'82'). L'inglese, celebre per il volo e il gol nel derby del 28 ottobre 1984, si trasferirà al Monaco nell'estate del 1987. Nelle sue tre stagioni in rossonero Hateley ha realizzato 21 reti.