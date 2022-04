19 aprile 1989, il Milan fa la storia: 5-0 al Real Madrid e finale di Coppa Campioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il 19 aprile 1989 è una data che resta nella storia del Milan di Silvio Berlusconi. A San Siro i rossoneri giocano la semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid della quinta del Buitre, dominatore in Spagna (si appresta a vincere il quarto campionato di fila) e alla ricerca della consacrazione nel massimo torneo continentale. L'1-1 dell'andata al Bernabeu (gol di Hugo Sanchez e Marco van Basten) fa pensare a un ritorno tirato, sul filo dell'equilibrio. Non sarà così. Merito di un Milan straripante, al massimo del suo splendore, semplicemente perfetto. Ancelotti, Rijkaard e Gullit segnano nel primo tempo; Van Basten e Donadoni nella ripresa: Milan-Real Madrid 5-0. Dopo 20 anni esatti i rossoneri raggiungono la finale di Coppa dei Campioni. Proprio quell'impresa fu giudicata dal capitano Franco Baresi la svolta per il Milan: "Al Bernabeu avevamo capito che eravamo davvero sul punto di cambiare la Storia. E tutti i tifosi erano con noi” dichiarò.