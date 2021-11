-2 al derby: le probabili formazioni di Milan-Inter

A due giorni dal derby di domenica sera, si hanno già indicazioni abbastanza precise sulle formazioni che scenderanno sul prato di San Siro. Nel pomeriggio, infatti, Ballo-Touré si è allenato con il gruppo squadra a Milanello e sarà, dunque, a disposizione di Pioli per il match contro l'Inter. Il senegalese, in caso dia certezze dal punto di vista atletico e fisico, sarà titolare al posto dello squalificato Theo Hernandez; in caso contrario, pronto Kalulu.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemakers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.