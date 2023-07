2 luglio 2000, l'Italia perde la finale dell'Europeo contro la Francia

MilanNews.it

Campione del Mondo e probabilmente anche favorita. Era la Francia che, nel 2000, era pronta ad affrontare l'Italia nell'atto finale del primo europeo organizzato da due nazioni come Belgio e Olanda. C'era un però: l'Italia, contro l'Olanda, aveva dato dimostrazione di potere battere chiunque, soprattutto da sfavorita. Pochi giorni prima c'era stata la battaglia contro gli oranje, fermati da un Toldo superlativo nei rigori, sia in quelli durante la partita sia nei supplementari. Un episodio tragico per l'Olanda, al miele per l'Italia, con la possibilità di vendicarsi della sconfitta di due anni prima subita proprio dalla Francia nel Mondiale 1998.

Come per la Spagna nel 2012, purtroppo, non è questa la sera della rivincita. Eppure la squadra di Zoff si è trovata in vantaggio a inizio secondo tempo con Marco Delvecchio. Gli attacchi dei Blues sembrano sterili, tanto che i minuti passano e la sensazione è che, dopo trentadue anni, filmante la Coppa tornerà in Italia. Entra Del Piero e ha sui piedi due occasioni per chiudere la situazione: una volta sparacchia su Barthez, nell'altra sbaglia il diagonale e la manda fuori. Come un cattivo presagio.

Così all'ultimo pallone giocabile Cannavaro fa l'unico, enorme, decisivo errore dell'Europeo. L'intervento sbagliato lascia il via libera al diagonale di Wiltord, che finisce a segno. Tutta Italia era già pronta e convinta di essere stata convocata in piazza per festeggiare, fino a quel maledetto minuto numero novantatré. Nei supplementari, poi, l'Italia è agonizzante, cerca di portarsi stancamente fino ai rigori, dove tutto torna in discussione. Così Pires va via sulla sinistra e centra un pallone sul dischetto del rigore. Trezeguet, da attaccante iper consumato - anche se non ancora arrivato alla Juventus - la sbatte sotto la traversa. Francia Campione d'Europa dopo 16 anni, tutta Italia piange.