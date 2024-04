23,23% di share per Milan-Roma su Rai1. Battuta l'Isola dei Famosi

Milan-Roma, gara giocata giovedì e valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, ha visto prevalere con il risultato di 1-0 i giallorossi, ma a vincere è stato lo spettacolo, quantomeno questo è quello che hanno percepito i tifosi sugli spalti, ma anche quelli a casa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, gli ascolti televisivi hanno raggiunto numeri davvero positivi.

Il match su Rai 1 ha registrato 4.751.000 telespettatori, per una share di 23,23 per cento. Battuta su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi che ha ottenuto 2.432.000 telespettatori, share 17,75 per cento.