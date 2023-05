23 maggio 1990: il Milan è Campione d'Europa per la quarta volta

MilanNews.it

© foto di MB/Image Sport

Il 23 maggio è da sempre giornata di festeggiamenti in casa rossonera: non solo la vittoria nella finale di Champions League contro il Liverpool nel 2007, l'ultima in ordine di tempo, ma anche quella, sempre nell'ultimo atto della Coppa dei Campioni, nel 1990. I rossoneri si laureano Campioni d'Europa a Vienna, per la quarta volta, sconfiggendo in finale il Benfica per 1-0, grazie al gol di Rijkaard.