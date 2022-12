25 dicembre 1914, la tregua di Natale: il calcio ferma la Grande Guerra

Fonte: tuttomercatoweb.com

Quando il calcio ferma la guerra. O almeno sancisce una tregua. È il 25 dicembre 1914 e nonostante non ci fosse alcun accordo ufficiale fra i belligeranti, 100mila soldati tedeschi e britannici furono coinvolti in un certo numero di tregue spontanee e in molti casi vennero organizzate partite di calcio fra militari dei due rispettivi Paesi. A darne testimonianza anche i giornali dell'epoca, dove si racconta di un incontro giocato nella terra di nessuno finito per la cronaca con la vittoria dei tedeschi per 3-2. Nella cittadina belga di Ploegstreert è stato inaugurato un monumento in ricordo del giorno in cui si scelse il calcio alla guerra.