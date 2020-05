4 maggio 2005 - Ambrosini scacciaguai nel terrore di Eindhoven

4 maggio 2005, Philips Stadion, Eindhoven. Il Milan di Carlo Ancelotti si presenta in Olanda forte del 2-0 dell'andata, forse sentendosi già sicuro della finale di Istanbul. Il PSV di Hiddink, che a San Siro non aveva meritato il 2-0, mette subito paura ad un undici stellare ma in netto calo di concentrazione. Questa la formazione scelta dall'allenatore emiliano: Dida; Cafu, Nesta, Stam, Maldini; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Kakà, Seedorf; Shevchenko. Gli olandesi partono con un ritmo forsennato, passando in vantaggio con Ji-Sung Park dopo appena 9 minuti. I rossoneri vedono i fantasmi di La Coruna ed iniziando ad impaurirsi, eppure l'1-0 resiste fino al secondo tempo, quando al 65' il PSV trova il doppio vantaggio con Cocu. Il Milan viene tramortito e il rischio dei supplementari si fa sempre più concreto, ma in pieno recupero arriva il miracolo: al 91' Kakà pesca Ambrosini, lasciato completamente libero in area; il pesarese si tuffa e di testa batte Gomes per un 2-1 fondamentale. Sembra la parola fine ma c'è ancora tempo per soffrire: l'undici di Hiddink trova immediatamente il 3-1, ancora con Cocu, bravo a freddare Dida dopo una dormita della retroguardia rossonera. La finale però è nelle mani del Milan.