40 anni Ibra, ieri sera festa a sopresa: presenti anche Pioli, Maldini, Gattuso, Gigio e Galliani

In occasione dei 40 anni di Zlatan Ibrahimovic, la sua compagna Helena ha organizzato una festa a sorpresa in un lussuoso hotel milanese. Come riporta gazzetta.it, erano presenti amici ed ex compagni di squadra dello svedese come Gattuso, Pogba, Cassano, Donnarumma, Verratti, Sirigu, oltre a Galliani e Moggi. Poco dopo la mezzanotte, sono arrivati anche alcuni dei suoi attuali compagni reduci dalla trasferta vittoriosa a Bergamo come Maignan, Theo Hernandez, Kalulu e Romagnoli, insieme al tecnico Stefano Pioli e al dt rossonero Paolo Maldini.