5 curiosità sul derby Femminile

Una vittoria per 3-1 in campionato, un altro successo per 4-1 in Coppa Italia, entrambe le volte in trasferta. Domani, domenica 2 febbraio alle 12.30, le rossonere di Maurizio Ganz scendono in campo per il terzo Derby stagionale contro l'Inter Women. Un appuntamento fondamentale in ottica campionato, per non perdere il treno che garantisce l'accesso alla Champions League. per prepararci a questa sfida, ecco alcuni dati statistici relativi alla stracittadina femminile:

1- Il Milan ha vinto entrambi i primi due Derby stagionali contro l'Inter: 3-1 nel match d'andata di questa Serie A, 4-1 in Coppa Italia.

2- Prima della sconfitta per 1-2 contro l'Empoli Ladies, il Milan era rimasto imbattuto in tutte le precedenti cinque sfide contro squadre neopromosse (4V, 1N).

3- Il Milan arriva a questa sfida con il miglior attacco casalingo del campionato, con 19 reti messe a segno.

4- Tra le giocatrici di movimento sempre in campo in questo campionato, Laura Fusetti è l'unica, insieme a Paige Culver a non aver ricevuto neanche un cartellino.

5- Dominika Čonč ha segnato tre reti nelle sue due gare stagionali contro l'Inter.