Nella vittoria per 0-1 dell'Algeria sul Niger, Ismael Bennacer ha giocato per 64 minuti prima di essere sostituito; da segnalare un cartellino giallo subito. In totale, dunque, l'algerino ha giocato 154 minuti in due partite in questa sosta per le nazionali.