© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Sampdoria-Milan, Mister Pioli ha parlato così in conferenza stampa del minutaggio di De Ketelaere: "Io non schiero i giocatori per dargli minuti. Se domani giocherà è perchè credo possa darci una mano. Io devo pensare a tutta la squadra".