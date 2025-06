A Monza sta per terminare l'era Berlusconi. In arrivo una proprietà Usa

vedi letture

Il Monza si appresta a cambiare proprietà. Fininvest infatti avrebbe trovato un accordo con un gruppo di investitori statunitensi, rappresentati in Italia da Mauro Baldissoni, ex CEO e dirigente della Roma. Questo gruppo avrebbe superato la concorrenza di altri e starebbe stringendo i tempi per subentrare alla famiglia Berlusconi alla guida del club brianzolo.

Si parla di un affare da 90 milioni di euro, con gli statunitensi - che acquisterebbero l'ennesimo club in Italia - che inizialmente acquisterebbero il 70% delle quote per poi salire fino al 100%. La modalità potrebbe anche essere quella del vendor loan (ovvero un prestito offerto dal venditore di un'azienda a un acquirente per facilitare l'acquisto della stessa), qualcosa di simile a quanto fatto con il Milan nel recente passato.

La nuova proprietà statunitense nominerà Baldissoni come nuovo amministratore delegato e nominerà Nicolas Burdisso, che ha già rivestito quel ruolo con Boca Juniors e Fiorentina, come nuovo direttore sportivo. Da definire invece la posizione e l’eventuale ruolo di Adriano Galliani, che dovrebbe restare in dirigenza per tenere vivo il legame fra la piazza e la nuova proprietà. Per lui sarebbe pronto un ruolo istituzionale.

Verso l’addio invece l’attuale uomo mercato Mauro Bianchessi che nonostante un rinnovo biennale non sembra rientrare nei piani della nuova società. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore.