Le voci di mercato sono tante, ma Theo ha già cominciato ad allenarsi in Sardegna

vedi letture

Da qualche mese a questa parte si sta parlando tanto di Theo Hernandez, sia dentro che fuori dal campo. Basti pensare che nelle ultime settimane il terzino francese è stato vicino a lasciare il Milan in due occasioni (Al-Hilal prima e Atletico Madrid poi), ma alla fine nessuna di queste operazioni è andata in porto.

Questo ovviamente rende Theo Hernandez argomento di discussione non solo tra i tifosi ma anche e soprattutto fra i dirigenti del Milan, che dovranno gestire nel migliore dei modi la situazione relativa al futuro del numero 19 per evitare di svalutare un vero e proprio patrimonio del club. Quello che non succede in campo poco tange al francese, che in vacanza con la famiglia in Sardegna si starebbe allenando per farsi trovare al meglio della condizione da Massimiliano Allegri, come testimonia anche una delle sue ultime stories su Instagram.