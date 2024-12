A quanto ammonta il debito che Cardinale deve al Fondo Elliott

Nell'estate del 2022, subito dopo aver vinto lo Scudetto, il Milan passa di proprietà. La società di Gerry Cardinale, la RedBird Capital Partners acquista dal Fondo Elliott in mano alla famiglia Singer il club per una cifra dal valore di 1,2 miliardi di euro. La cifra si compose ai tempi di 650 milioni di investimento della società acquirente (Cardinale) e di 550 milioni di vendor loan concesso dalla parte cedente (Elliott) a quella acquirente (sempre Cardinale). Questo tipo di prestito è una pratica diffusa in operazioni di questo tipo, di alta finanza.

Il prestito di Elliott aveva e ha ancora oggi durata fino all'agosto 2025, data entro cui Cardinale e RedBird - che hanno un patrimonio attuale da 10 miliardi di dollari - devono ripianare il loro debito che oggi, come è logico, è cresciuto per via del tasso di interesse. Sostanzialmente Cardinale deve alla famiglia Singer 693 milioni di euro entro l'agosto 2025. Per questo motivo l'attuale proprietario rossonero è al lavoro per cercare di rifinanziare il debito, spostando il termine al 2028 e liquidandone una parte con aiuti o di nuovi investitori o di un nuovo fondo. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.