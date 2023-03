Abate e l'esempio di Ibra a 41 anni: "Lo vediamo a Milanello 10 ore al giorno"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel corso dell'intervista a Sky Sport al termine di Milan-Atletico Madrid, il mister della Primavera Ignazio Abate ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic amico ed ex compagno in rossonero:

Su Ibrahimovic possibile titolare ad Udine: “Sicuramente ci penserà mister Pioli che lo vede tutti i giorni. Non fa parte delle mie competenze. Su Zlatan posso dire che tornare così a 41 anni… Lo vediamo stare 10 ore al giorno a Milanello, può essere solo un esempio per i miei ragazzi. Ha una voglia incredibile di incidere ancora. E poi chiamiamolo ragazzino, altrimenti si arrabbia se diciamo che è in là con gli anni (ride, ndr)”.