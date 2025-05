MN - Bianchin: "Theo non può valere 70 milioni, anche per la sua ultima stagione"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il collega Luca Bianchin de "La Gazzetta dello Sport" ha parlato della situazione attuale dei rossoneri, alla vigilia della finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

Provocazione: il Man City offre 70 milioni per Reijnders. Chi decide se venderlo o meno?

"È chiaro che Giorgio Furlani avrà un ruolo importante in questo. Non sarà un one-man-show, ovviamente Ibrahimovic e Cardinale avranno qualcosa da dire. Si parleranno, come sempre è stato in questi periodi, a volte con collaborazione e a volte con tensione. Però ovviamente Furlani avrà molta voce in capitolo. Mi sento di dire che incedibili non ce ne sono ma su Reijnders penso che ci vorrà un'offerta esagerata per convincere il Milan a pensarci".

Su Theo, invece?

"Con Theo è diverso, perché ha solo un anno di contratto. I dialoghi per il rinnovo non hanno portato a una firma. Non è così semplice che avvenga. L'offerta in questo caso dovrebbe essere minore. Credo che per Theo e Maignan o si crea un'asta o restano dei giocatori a cui resta un anno di contratto. Di conseguenza ognuno può farsi la propria opinione ma non sarà mai un giocatore da 70 milioni a meno che non ci siano due club che fanno asta. Anche perché la stagione di Theo non è da giocatore da 70 milioni. Bisogna orientarsi su cifre tra i 20 e i 35 milioni".