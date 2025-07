AC Milan e Puma Golf lanciano una sport-style collection che porta l'eleganza dei rossoneri sul fairway

AC Milan e PUMA Golf annunciano una capsule collection in limited-edition che avvicina come mai prima d'ora il mondo del calcio e quello del golf. Unendo performance e stile, la collezione rende omaggio alla legacy di AC Milan attraverso una reinterpretazione contemporanea del golfwear.

Progettata per essere indossata sia dentro che fuori dal campo da golf, la nuova collezione AC Milan x PUMA cattura l'eleganza del DNA rossonero, incarnando perfettamente lo spirito di un Club che da sempre si connette con naturalezza a diversi mondi culturali e sportivi. Fin dal 1899, anno della sua fondazione come Milan Football and Cricket Club, lo spirito inclusivo dei rossoneri ha plasmato un brand capace di dialogare con autenticità e credibilità con mondi che vanno oltre il calcio, come la moda, la musica e il design. Collaborazioni come questa con PUMA rappresentano quindi una naturale estensione e una celebrazione dello stile iconico e dell'influenza globale del Club: da San Siro al campo da golf.

La collezione propone una selezione di capi d'abbigliamento e calzature che fondono lifestyle e performance. Dalle tonalità neutre ai dettagli eleganti del Club, ogni elemento della collezione combina un design raffinato con la funzionalità distintiva di PUMA Golf. Tra i pezzi chiave troviamo la Golf Club T-shirt e la Polo, disponibili nelle colorazioni White Glow e Dark Sage, oltre alle Classic G Golf Shoe, che uniscono il comfort quotidiano allo stile iconico del Milan. La linea include anche capi dallo stile raffinato come la Quarter-Zip in PUMA Black, la Golf Club Hoodie in Dark Sage e i Golf Club Pant in PUMA Black, per un look versatile dentro e fuori dal campo.

A rappresentare la collezione è Christian Pulisic, calciatore del Milan e PUMA Ambassador, da sempre appassionato di golf e perfetto interprete dell'incontro tra calcio e golf. Pulisic è stato protagonista di uno speciale shooting fotografico e di un video realizzato per celebrare il lancio della collezione.

Christian Pulisic ha commentato la collezione: "Il golf è da sempre una delle mie più grandi passioni al di fuori del calcio; unire questi due mondi attraverso questa collezione è stato davvero speciale. Ciò che rende unico il Milan è il modo in cui il Club abbraccia creatività e cultura, sia in campo che fuori. Questa collezione riflette proprio questo spirito, dimostrando come il calcio possa connettersi naturalmente con altre passioni, dalla moda alla musica allo sport - proprio come Milano ha sempre fatto".

Il lancio della collezione segna anche un momento fondamentale nel percorso evolutivo del brand AC Milan, introducendo ufficialmente la Clubhouse - nuova piattaforma dove il calcio incontra la creatività e si fonde con il mondo della moda, del design, della musica e dell'arte.

Clubhouse riflette l'identità del Milan come emblema culturale che va oltre lo sport. In 125 anni di storia, il Club ha costantemente unito passioni e realtà diverse, proprio come la comunità globale dei tifosi rossoneri, i cui interessi spaziano ben oltre il calcio. Clubhouse è una celebrazione di questo spirito - uno spazio ispirato a Milano ma con respiro globale, dedicato al racconto, alla collaborazione e all'innovazione culturale, con l'obiettivo di stimolare conversazioni significative e nuove connessioni creative.

La capsule collection AC Milan x PUMA è già disponibile in tutti gli Store Ufficiali AC Milan (escluso il Milan Store presso Malpensa T1), su store.acmilan.com, su pumagolf.com e presso rivenditori selezionati a livello globale.