Maldini risponde al saluto di Theo: "Grande, ci mancherai. Ti voglio bene"

vedi letture

In un passaggio del suo saluto, Theo Hernandez ci ha tenuto a ringraziare Paolo Maldini, colui il quale nell'estate del 2019 fece tanto per riuscire a portarlo al Milan. Da sempre suo idolo, il francese ha scritto: "[...] Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership [...]" (CLICCA QUI per il saluto completo).

La risposta dello storico capitano rossonero sotto al post Instagram di Theo Hernandez non si è fatta attendere. Maldini ha infatti risposto al suo "pupillo" commentando: "Grande Theo, ci mancherai. Ti voglio bene".