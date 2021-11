AC Milan e QLASH: al via la nuova stagione Esports alla Milan Games Week

AC Milan e QLASH, azienda leader nel gaming a livello europeo, rinsaldano la propria sinergia e danno ufficialmente il via alla prossima stagione di AQM, squadra di Esports nata un anno fa e pronta a rappresentare ancora una volta i colori rossoneri in Italia e nel mondo in un settore in forte crescita che conta circa 6 milioni di appassionati in Italia (dato OIES Sports) e 474 milioni nel mondo - con una crescita di oltre 75 milioni dal 2019 - (dati Statista) e 1,62 milioni di spettatori che seguono più di un evento Esports live ogni settimana, in aumento del 15% rispetto al luglio 2020 (dato Nielsen Sports).

Il lancio della nuova stagione coincide con la Milan Games Week, il più importante consumer show in Italia dedicato al mondo dei videogames, in programma dal 12 novembre a domenica 14 novembre. QLASH sarà presente all'evento con un proprio spazio dedicato, che vedrà protagonista anche il team AQM con delle attività fisiche e digitali.

Nella giornata di venerdì 12 novembre il mondo rossonero del gaming e quello del calcio, parti integranti dell'universo Milan, si avvicineranno quando il pro-player di AQM Crazy incontrerà le rossonere Valentina Bergamaschi e Laura Fusetti. Per questa speciale occasione, le due calciatrici sfileranno gli scarpini per impugnare il joypad e mettere alla prova le loro abilità da "gamers" su FIFA 22, sotto la sapiente guida dello stesso Crazy.

Bergamaschi e Fusetti interverranno poi in uno speciale live sul canale Twitch di AC Milan in diretta dalla Milan Games Week, assieme agli streamer rossoneri Lollo e Francesco Specchia.

AQM viene da una stagione inaugurale molto positiva, in cui ha raggiunto le finali di Coppa del Mondo di Brawl Stars e le Final Eight della primissima edizione della eSerie A 2021. Il roster AQM sta preparandosi alla nuova stagione già dallo scorso settembre, quando i pro-players si sono riuniti nella QLASH House per lavorare assieme al coach e al team manager sull’aspetto fisico, mentale, ma anche economico per la creazione della prima squadra su FIFA Ultimate Team.

Nella nuova stagione, il team AQM vestirà una speciale maglia disegnata da PUMA, con la speciale tecnologia DryCell, che combina la tradizione del Club, con gli iconici colori rossoneri, insieme all'innovazione che QLASH rappresenta nel mondo Esports. Per la prima volta, sulla manica della maglia figurerà anche il logo di BitMex, Official Sleeve Partner dei Rossoneri, che accompagnerà la squadra Esports nel suo percorso di crescita. La speciale maglia è acquistabile negli store fisici e digitali di AC Milan e nei canali ecommerce di QLASH.

Le prime uscite della stagione sono previste a fine mese per gli Online Qualifiers della FIFA Global Series e la FIFAe Club Series 2021/22.

La nuova entusiasmante stagione proseguirà poi con il team AQM impegnato nelle Finali della Coppa del Mondo di Brawl Stars in programma tra il 26 e il 28 novembre a Bucarest, in Romania. QLASH Crazy rappresenterà inoltre il team nella prossima eChampions League 2021/22, le Club World Series 2021/22 e la eSerie A TIM 2022, dove sarà affiancato da un altro player selezionato tramite draft.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: "Dopo un primo anno ricco di soddisfazioni, che ha portato davvero degli ottimi risultati, siamo lieti di avviarci verso una nuova emozionante stagione di Esports con il nostro team AQM sotto la guida esperta del nostro partner QLASH. Siamo entrati in questo dinamico mondo lo scorso anno e siamo lieti di continuare in questo percorso che rappresenta un importante tassello nel nostro processo di modernizzazione e innovazione del nostro Club".

Luca Pagano, co-fondatore e CEO di QLASH ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di scendere nuovamente sui campi di gioco virtuali, orgogliosi di rappresentare i prestigiosi colori del Milan e indossare una stupenda maglia disegnata appositamente da PUMA, con il principale obiettivo di migliorare i già ottimi risultati ottenuti nella passata stagione".

AQM è pronta: che la stagione Esports abbia inizio!