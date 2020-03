Accadde oggi: 1993, la fine della striscia degli Invicibili di Capello

Il Milan di Fabio Capello è passato alla storia non solo per i quattro scudetti in cinque anni e le tre finali di Champions League consecutive, ma anche per la striscia di 58 risultati utili consecutivi tra il campionato 1991-92 - concluso da imbattuti - e quello 1992-93. Il 21 marzo del '93, a San Siro, arriva il Parma di Nevio Scala e Tino Asprilla. Il colombiano, al 58', indovina la punizione che batte Sebastiano Rossi e che inchioda il risultato sullo 0-1 finale. San Siro applaude i suoi campioni, che da lì in avanti andranno in crisi di risultati (vincendo solo sul campo dell'Ancona) e rischiando di venir rimontanti dall'Inter. Il pareggio nel derby, con gol nel finale di Gullit, stopperà il tentativo di risalita interista. A maggio, poi, il Milan perderà la finale di Champions League, a Monaco di Baviera, contro il Marsiglia.