Accadde oggi - Ibra regala al Milan l'ultima vittoria in casa dell'Inter

Sono trascorsi esattamente 9 anni dall'ultima vittoria del Milan in un derby 'in trasferta'. A regalare il successo ai rossoneri, nella cavalcata che portò poi al diciottesimo Scudetto, fu Zlatan Ibrahimovic, autore del decisivo 0-1. Lo svedese, dopo essersi procurato un rigore per fallo di Materazzi in area, si incaricò della trasformazione: Ibra spiazzò Castellazzi e poi esultò, con gesto di sfida, guardando la curva interista.