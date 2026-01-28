Accordo clamoroso raggiunto: Lorenzo Insigne verso il ritorno al Pescara

(ANSA) - PESCARA, 27 GEN - Una indiscrezione che in queste ore sta diventando sempre più realtà. Lorenzo Insigne sarebbe vicino al ritorno al Pescara. Il sogno fino a ieri tale, potrebbe diventare certezza. L'attaccante campano, classe '91, tornerebbe così a distanza di 14 anni ad indossare la maglia del sodalizio abruzzese. Il direttore sportivo Pasquale Foggia avrebbe raggiunto un accordo con il 34enne attaccante, attualmente svincolato, dopo l'esperienza a Toronto, in Canada.

Il nome di Insigne era stato accostato anche alla Lazio e al Napoli. Rumors riferiscono che già domani il calciatore potrebbe arrivare in città per le visite mediche. Dietro l'accelerazione della trattativa potrebbe esserci anche Marco Verratti, vicino alla società e compagno di squadra di Insigne nel Pescara delle meraviglie di Zdenek Zeman che con lo stesso Insigne, Verratti e Ciro Immobile conquistò nella stagione 2011-2012 la promozione in A. Attualmente i biancazzurri sono ultimi in classifica in serie B con 14 punti. (ANSA).