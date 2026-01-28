Zille: "Per me l’Inter resta la favorita, anche se Napoli e Milan, quando stanno bene, possono dire la loro"

vedi letture

Federica Zille, giornalista di Dazn, si è così espressa a Radio Tutto Napoli sulla lotta Scudetto: "L’Inter è la squadra più strutturata. Ha quattro attaccanti che le altre non hanno e una profondità di rosa impressionante. Ha segnato 50 gol in 22 partite, quasi due a gara. È chiaro che questo pesa tantissimo. Nove o dieci punti sono tanti da recuperare. Per me l’Inter resta la favorita, anche se Napoli e Milan, quando stanno bene, possono dire la loro".

Infine, come spieghi questa lunga serie di infortuni in casa Napoli? "Non sta a me dirlo. Qualcosa probabilmente è stato sbagliato in fase di preparazione, ma non posso puntare il dito contro preparatori o staff medico senza conoscere il lavoro fatto. Dieci infortunati non sono normali, soprattutto a questo punto della stagione. Quando si entrerà nel vivo tra marzo e aprile, con più partite sulle gambe, sarà ancora più complicato. Il Napoli deve recuperare uomini, altrimenti è difficile pensare che una sola punta possa reggere tutto il peso offensivo. Stiamo parlando da esterni e spesso gli opinionisti sbagliano, me compreso. Ma una cosa è certa: l’Inter oggi è la squadra più completa. Neres risolveva tante situazioni individualmente ed era anche un uomo assist. Faccio un paragone con l’Inter: i rifornimenti arrivano da Dimarco, Carlos Augusto, Barella. Il Napoli oggi non ha esterni che portano palloni puliti in area. Una punta diventa davvero forte quando arrivano i cross dal fondo. L’ho vissuto da difensore: se arrivano palloni giocabili, il centravanti fa la differenza".