acmilan - Dopo dieci partite consecutive

Le ultime due volte che il Milan ha giocato senza Ismaël Bennacer in cabina di regia sono finite con lo stesso risultato e lo stesso andamento: Milan-Napoli 1-1 a novembre, pareggio rossonero dopo il vantaggio avversario, e Milan-Hellas Verona 1-1 a febbraio, sempre pareggio milanista dopo il vantaggio avversario.



Nelle due partite, Bennacer è stato assente per lo stesso motivo: squalifica per somma di ammonizioni, a Torino contro la Juventus prima del Napoli e a Brescia prima del Verona. Dal Napoli al Brescia, "Isma" ha giocato dieci gare consecutive tra campionato e Coppa Italia, venendo sostituito solo a Bologna - da Lucas Biglia - dopo 70 minuti di gioco.



Di recente le prestazioni di Bennacer sono assolutamente in crescita. Di partita in partita, prendendosi sempre più responsabilità e con loro anche le chiavi del centrocampo. Il lavoro del nazionale algerino è sia di quantità che di qualità, attivo nel recupero di palla e anche nella fornitura di palloni di pregio agli attaccanti e in generale ai giocatori offensivi.



Il pensiero fisso del mediano rossonero è quello di mettersi a disposizione della squadra. Ma quando segnerà il primo gol in maglia rossonera, lui sarà comunque gratificato e soddisfatto, perché anche questo è un suo obiettivo. Dopo il turno di stop contro il Napoli, Ismaël era rientrato a Parma. Adesso è di nuovo atteso nel Derby di Milano.