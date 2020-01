AcMilan - Il focus su Asmir Begovic

Con un dettagliato focus sul sito ufficiale, Il Milan ha presentato il nuovo secondo portiere rossonero Asmir Begovic. Questo il testo dell'analisi:

199 centimetri di altezza per 101 chilogrammi, il gigante bosniaco Asmir Begović è un nuovo portiere del Milan. Arriva dagli inglesi del Bournemouth con la formula del prestito, dopo aver disputato la prima parte di stagione con gli azeri del Qarabağ, con cui ha disputato anche l'Europa League. Classe 1987, dotato di un fisico importante che gli consente di essere molto sicuro e abile nelle uscite, ma altrettanto reattivo tra i pali.

Alle spalle, Asmir Begovic ha una importante carriera in Premier League, dove ha disputato 252 partite, registrando 61 clean sheet: le prime presenze nel 2008/09 con la maglia del Portsmouth, poi una lunga esperienza allo Stoke City prima di trasferirsi al Chelsea. Due stagioni con la maglia dei Blues, con cui vince titolo di Campione d'Inghilterra nel 2017. Due annate al Bournemouth prima di lasciare l'Inghilterra in direzione Qarabağ. Dal suo arrivo in Premier League ad oggi, solo cinque portieri hanno disputato più gare di Begović (252) nella competizione: Cech, Foster, Hart, de Gea e Howard.

Alla sua esperienza in Inghilterra è legata una particolare curiosità, risalente a quando vestiva la maglia dello Stoke City: è entrato nel Guinnes dei primati per il gol più lungo di sempre: 92,6 metri, segnato da un rinvio nel match contro il Southampton del 2 novembre 2013. Questa marcatura lo ha reso uno dei cinque portieri ad aver trovato il gol in Premier League (assieme a Paul Robinson, Peter Schmeichel, Tim Howard e Brad Friedel).

62 gettoni all'attivo con la nazionale bosniaca, di cui 3 nella fase a gironi del Mondiale 2014. Prima di scegliere definitivamente la nazionale bosniaca nel 2009, 11 presenze invece con il Canada U20, compreso il Mondiale U20 2007, grazie al doppio passaporto di cui è in possesso. Al Milan trova il connazionale Rade Krunić.