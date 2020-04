acmilan - Il primo di Diego

Quella fra Diego Armando Maradona e il Milan di Berlusconi e Sacchi è stata una grande rivalità. Un dualismo appassionante, da storia del calcio. Con alterne vicende, come accade in tutte le grandi contrapposizioni sportive. Il 26 aprile 1987, il Pibe ha segnato il primo gol della sua avventura napoletana contro il Milan al San Paolo. Nel suo stadio non aveva ancora segnato, contro i rossoneri.

Napoli-Milan 2-1 e partenopei campioni d'Italia, ma proprio quel giorno i rossoneri trassero l'ispirazione giusta per prendere la rincorsa e rifarsi. Un anno dopo, infatti, fra gli applausi dello sportivissimo pubblico napoletano, il Milan lasciava il campo da vincitore nello storico 3-2 del primo maggio. Maradona aveva segnato ancora, ma Milan vittorioso nonostante il suo gol...

Da quel momento la vicenda fra Diego e il grande Milan è stata proprio come nelle premesse: batti e ribatti, colpo su colpo. Nel 1988-89 vittoria del Napoli al San Paolo con gol di Diego. Stessa cosa nel campionato successivo, ma nella semifinale di Coppa Italia, nonostante il gol di Maradona, i rossoneri espugnano alla grande il San Paolo con il punteggio finale di 3-1 e si qualificano per la finale contro la Juventus.

Gli ultimi squilli nella stagione successiva: all'andata Napoli-Milan 1-1 con reti di Maradona e Gullit, al ritorno nel marzo 1991 Milan-Napoli 4-1 con l'ultima apparizione di Diego nel campionato italiano. Quando un grande rivale è un grande avversario, ne guadagna lo sport. Grandi stimoli, grandi colpi, grande rivalità.