acmilan - Miglior gol rossonero: le semifinali

Sono rimasti quattro gol in lizza prima di arrivare ad eleggere il migliore della stagione 2018/19. Tre i giocatori in gara, Piatek (Milan-Napoli e Atalanta-Milan), Bonaventura (Napoli-Milan) e Romagnoli (Milan-Genoa), pronti ad affrontarsi in Semifinale. Tiri e punizioni, di destro e di sinistro, in Serie A e Coppa Italia, da rivedere e scegliere sui social ufficiali rossoneri di Facebook, Instagram e Twitter.

Ecco, nel dettaglio, le Semifinali:

Piatek (Milan-Napoli di Coppa Italia, secondo gol) vs Bonaventura (Napoli-Milan)

Romagnoli (Milan-Genoa) vs Piatek (Atalanta-Milan)