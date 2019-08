acmilan - Milan, solo big a Cesena: Boban, Kakà e Ibra

Cesena e Milan di fronte il 17 agosto. Un test contro i bianconeri romagnoli tornati in Serie C, prima dell'esordio nel nuovo campionato di A contro i bianconeri friulani dell'Udinese. In attesa delle prossime due verifiche del sabato, prima del campionato, una gara agostana a Cesena non può passare inosservata. Per il carico di storia e suggestione che porta con sè. Tutto nasce il 12 agosto 1993, quattro giorni dopo un sontuoso 3-0 conseguito dal Milan a Oviedo contro il Barcellona. Preludio a quello che sarebbe accaduto nove mesi dopo nella finale di Atene sempre contro il Barcellona.

Proprio per questo si pensava quella sera, al Dino Manuzzi di Cesena, che i rossoneri fossero un po' stanchi dopo la grande impresa nelle Asturie. In effetti nei primi 45 minuti del triangolare Memorial Giorgio Ghezzi, la squadra allenata da Fabio Capello si impose solo ai rigori, dopo un 1-1 nei '45, contro un Cesena che in quella stagione sarebbe arrivato al quinto posto in Serie B. L'assegnazione del trofeo doveva quindi essere decisa dal mini-derby di 45 minuti, fra Milan e Inter. Era la prima Inter di Bergkamp e Jonk. Milan non brillante e 0-0 che sembrava scritto: ma al 41', Zvonimir Boban segna il gol della vittoria con un gran tiro all'incrocio dei pali.

Da Boban a Kaká, passano poco più di 10 anni. Sempre Cesena, ma si passa dal Memorial Ghezzi al Trofeo Seat Pagine Gialle. È il 23 agosto 2003 e i rossoneri, dopo la finale di Champions League vinta a Manchester contro la Juventus, non hanno ancora vinto una sola amichevole estiva. Si pensava potesse essere la volta buona, anche se non contro il Cesena ma contro i romeni del National Bucarest allenati da Walter Zenga. Neanche quella amichevole il Milan vince, vista la sconfitta per 2-5 ai rigori al termine dell'1-1 dei 90 minuti.

Casi? Polemiche? Nemmeno per idea, tutto passa in secondo piano rispetto alla bellissima partita giocata dal nuovo acquisto Ricardo Kaká, entrato in campo al 46esimo minuto al posto di Manuel Rui Costa. Passano altri 7 anni ed ecco Ibra, arrivato in rossonero a fine agosto del 2010. Per la verità il mese di agosto era già finito, quando Zlatan Ibrahimović esordisce a Cesena con la maglia del Milan. I rossoneri allenati da Allegri giocano male e perdono, ma Ibra, pur calciando anche un rigore sul palo, inizia comunque dallo stadio Manuzzi la cavalcata del 18° Scudetto milanista.