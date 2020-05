acmilan - Sandro e Thiago, le statistiche di una grande coppia

Hanno destato sensazione e fatto discutere, nelle rivisitazioni storiche della quarantena del calcio, le statistiche riguardanti la coppia difensiva del Milan degli Immortali: nei loro anni, quando sono stati in campo contemporaneamente, Franco Baresi e Paolo Maldini hanno giocato 196 partite, subendo solo 23 gol. Un gol ogni otto partite e mezzo: impressionante.

Negli ultimi tempi la coppia difensiva che, pur rimanendo lontana dai miti, ha provato ad avvicinarsi, è stata quella - fortissima - composta da Alessandro Nesta e Thiago Silva. Il loro esordio in coppia è stato nell'agosto 2009, con Leonardo in panchina, alla Eusebio Cup di Lisbona in amichevole contro il Benfica: "Thiago mi allungherà la carriera", disse Sandro negli spogliatoi a fine gara.

E, in effetti, dopo un intero anno di assenza a causa di problemi alla schiena, Nesta giocò altre tre stagioni in maglia rossonera. Quando Sandro e Thiago sono stati in campo insieme, in campionato, il Milan ha vinto 28 gare su 45, collezionando ben 21 clean sheet. Non solo, in Serie A, con Nesta e Thiago Silva schierati contemporaneamente dall'inizio, il Diavolo ha subito meno di un gol a partita: 35 in 45 incontri.

Diversi, invece, i numeri nelle coppe europee, in Coppa Italia e Supercoppa Italiana: 5 partite vinte su 16 e 22 gol incassati dal Milan. In tutte le competizioni, Sandro e Thiago hanno giocato insieme 61 sfide: 33 successi (poco più del 50%), 19 pareggi e 9 sconfitte.