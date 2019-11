acmilan - Torna il red&black friday: ecco le proposte per i tifosi rossoneri

Anche quest'anno il Black Friday si colora di rossonero e diventa Red&Black Friday con tantissime promozioni esclusive pensate per i nostri tifosi. Una buona occasione per comprare in anticipo speciali regali natalizi e non solo.

Dal 25 al 29 novembre, chi si registrerà a My Milan, potrà accedere alla Black Week, attiva sul sito store.acmilan.com con prodotti ufficiali AC Milan a prezzi speciali per tutta la settimana.

Dalla mezzanotte di venerdì 29 novembre e per le 24 ore successive, sarà invece attivo un listino prezzi dedicato con sconti fino al 50% su prodotti vari e prezzi per le gare casalinghe contro Sampdoria, Udinese e Hellas Verona a partire da 17.50 €. Per queste partite, inoltre, è disponibile il pacchetto family (1 adulto + 1 Under14) che consente di vivere una giornata a San Siro dal sapore speciale. Grazie a questa promozione sarà possibile visitare lo stadio, assistere al riscaldamento della squadra da bordo campo e attendere trepidanti il fischio d’inizio del match.

Non solo ticketing e merchandising. Per giovedì 19 dicembre alle ore 18.30 è stato organizzato un tour speciale del Museo Mondo Milan attraverso i racconti e gli aneddoti della guida d'eccezione Mauro Suma. L'esperienza potrà essere acquistata direttamente alla pagina dedicata al Red&Black Friday. Non lasciarti sfuggire l'occasione! #SempreMilan