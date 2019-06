acmillan - Azzurre: bis e qualificazione

E sono due! Le Azzurre continuano a stupire nel Mondiale Femminile e dopo il successo in rimonta e all'ultimo respiro con l'Australia, vincono e convincono con un 5-0 alla Giamaica nella seconda partita del Girone C. Allo "Stade Auguste Delaune" di Reims, l'Italia trova il vantaggio al 12' con Cristiana Girelli che dal dischetto spiazza Schneider. È ancora la numero 10 ad andare in rete sfruttando un velo della rossonera Daniela Sabatino e al 24' è già 2-0. Nella ripresa il copione non cambia e l'Italia dilaga: al primo pinuto Girelli mette a segno la sua tripletta personale, prima che salga in cattedra Aurora Galli autrice delle reti del 4-0, prima, e del definitivo 5-0 poi. Una prestazione maiscuola delle ragazze di Coach Bartolini che vale la qualificazione agli Ottavi di Finale con un turno di anticipo, in attesa di sfidare il Brasile di Thaisa, martedì 18 alle 21.

Tra le rossonere scese in campo, altra prova di qualità di Manuela Giugliano che ha partecipato a tre delle quattro reti azzurre con tre assist: record per una giocatrice italiana a un Mondiale. Contro la Giamaica non è andata a segno Daniela Sabatino autrice di tre conclusioni, di cui una sulla traversa, una in meno della Girelli (4). Una partita caparbia per l'attaccante azzurra, come lo dimostrano i tre duelli arei vinti, più di ogni altra giocatrice nel match. Hanno partecipato alla vittoria anche Valentina Bergamaschi, uscita al 64' per Aurora Galli, e Valentina Giacinti entrata in campo a 18' dalla fine al posto di Cristiana Girelli. Panchina, infine, per Laura Fusetti e Linda Tucceri.