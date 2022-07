Adani: "Dopo la Serie A Leao deve diventare protagonista assoluto anche in Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lele Adani, nel corso di uno degli spettacoli a teatro della “Bobo TV", in compagnia di Christian Vieri, Nicola Ventola ed Antonio Cassato, ha parlato così di Rafael Leao: "Leao ha tutto per essere un crack. È ancora poco continuo per quello che gli ha regalato il Signore: quando ricevi un determinato dono, corsa, tecnica, estro, devi restituirlo con più continuità. Allora non sono più dieci gol e dieci assist ma venti gol e quindici assist. Dato che il livello del calciatore si misura con i più grandi, perché è con i più grandi che devi meritare di starci. Una volta che hai vinto un campionato da protagonista assoluto anche nella Coppa Campioni devi diventare protagonista assoluto”.