Adani: "Il calcio non è semplice, perché se lo fosse stato il Milan non usciva contro il Feyenoord"

Nel post partita di Milan-Feyenoord l'ex calciatore, ed oggi opinionista sportivo, Daniele Adani ha commentato sui propri profili social l'eliminazione della formazione di Sergio Conceiçao dalla Champions League:

"Lo dico ovviamente con dispiacere, ma lo dico, e mi rivolgo a tutti gli appassionati di calcio e di comunicazione di calcio, di analisi, sui contenuti, di confronti profondi, rispettosi, per la gente che ascolta e per il calcio stesso. Il calcio non è semplice. Non è semplice. Il calcio è fatto di preparazione approfondita, di studio, di analisi. Il calcio è fatto di momenti, di gestione dei tempi, della gara e della settimana. Valutazioni tecnico, tattiche, emotive. Santiago Gimenez, contro la sua ex squadra, fa gol. Santiago Gimenez ti può risolvere una partita, per un aspetto emotivo, mentale, anche all'ultimo secondo.

Il calcio non è semplice. Ed ha mille risvolti che vanno trattati con rispetto perché il gruppo di allenatori è fatto da 20 persone. Tra tutti professionisti divisi nelle varie aree. I giocatori sono 25. C'è la comunicazione quando si gestisce. Ci sono tanti aspetti che vanno curati non partita dopo partita, non di settimana in settimana, e nemmeno giorno dopo giorno, ma ora dopo ora, ma soprattutto quello della divulgazione al tifosi, alla gente, agli appassionati, a chi invece passione e risorse per seguirlo. Il calcio non è semplice, poi scegliete chi seguire e chi ascoltare. Ma se era semplice, fidatevi, il Milan non usciva contro il Feyenoord".