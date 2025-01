Adani: "Milan, la reazione emotiva ha giustificato la vittoria del trofeo"

Le parole di Lele Adani, intervenuto come ospite in collegamento su Radio Deejay, per commentare la vittoria della Supercoppa Italiana da parte del Milan: "Il Milan ha dimostrato, secondo me, che è in una fase molto cruciale e calda della sua stagione dove ha cambiato l'allenatore e doveva dare delle risposte da un punto di vista del temperamento. E anche la risposta di alcuni calciatori che secondo me, essendo privati totalmente degli alibi, dovevano dare un segno e stimolati da un allenatore che fa molto leva sul temperamento, l'amor proprio, la reazione. Sergio è un duro di natura. Nelle due fasi delle due partite contro Juve e Inter, il Milan ha tirato fuori tutto ovviamente in concomitanza con dei cali anche vistosi dell'avversario. Però se la guardiamo da un punto di vista del Milan, ha fatto secondo me dei bei gol e ha avuto una reazione emotiva che ha anche giustificato la vittoria del trofeo"