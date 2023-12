Adani: "Situazione infortuni grottesca. Ma Pioli è stato tradito dai suoi big"

vedi letture

Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Rai Sport sulla situazione in casa Milan: “Situazione infortuni grottesca ma va detto che Pioli è stato tradito dai suoi big: Maignan sta facendo errori grandi, Theo Hernandez non è più quello di due anni fa. Ma il caso più eclatante è Leao: è il più pagato della Serie A ma il suo rendimento non è all'altezza”.

L'ultimo ko

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Fikayo Tomori hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Il centrale inglese, dunque, sarà costretto ad un lungo stop: non si ricorrerà all'operazione chirurgica, ma i tempi di recupero non saranno inferiori ad almeno due mesi. Salterà diverse partite: oltre a quelle di campionato comprese tra il Sassuolo (30 dicembre) e l'Atalanta (25 febbraio), il numero 23 potrebbe dover essere escluso anche dal doppio impegno in Europa League contro il Rennes.