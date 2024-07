Adarabioyo rivela: "Quando ho saputo che il Chelsea era interessato, mi sono concentrato completamente su questo"

Parola al primo colpo dell'estate bollente del Chelsea, Tosin Adarabioyo. Abbandonato il Fulham da svincolato, il difensore anglo-nigeriano ha rivelato che il suo sogno è sempre stato quello di firmare per i Blues, a discapito delle voci che lo accostavano al Manchester United e al Newcastle. O ancora dopo i tanti rumors che vedevano anche Inter e Milan interessate.

Fattore cruciale. D'altronde il centrale classe '97 era un succulento parametro zero, quindi un trasferimento gratuito da cogliere al volo e questo lavoro è stato portato a termine proprio dal club londinese. In un primo momento, Adarabioyo sembrava destinato al Newcastle, ma l'arrivo dell'ex vice allenatore del Manchester City Enzo Maresca, con cui Adarabioyo ha lavorato brevemente ad Etihad Stadium, ha agevolato il Chelsea.

Parlando con i microfoni della BBC durante il tour pre-campionato negli Stati Uniti, Adarabioyo ha dichiarato: "Ero completamente concentrato sul Fulham, poi sono successe delle conversazioni. Cose del genere accadono nel calcio, sono successe in fretta, ma per fortuna ora sono qui". Invece sull'affare ben avviato e poi saltato con lo United: "È meglio che lo chiediate al mio agente. Quando ho saputo che il Chelsea era interessato, mi sono concentrato completamente su questo. Quando si è arrivati al dunque, sentire il progetto che si sta portando avanti qui...è incredibile. È un progetto fantastico, un club fantastico, quindi per me non c'è stato niente da fare", la chiosa