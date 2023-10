Addio al Decreto Crescita: stop agli sgravi sui giocatori che arrivano dall'estero

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), nella Finanziaria per il 2024, il Governo italiano ha deciso di tagliare gli sgravi fiscali per i lavoratori che arrivano dall’estero, compresi gli sportivi professionisti. La tagliola parte dal 1° gennaio del nuovo anno e ha conseguenze non solo per i tesserati nel mercato invernale, ma anche per gli ingaggi avvenuti nell'ultimo mercato estivo.