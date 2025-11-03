Addio Galeone, a Pescara indetto il lutto cittadino nel giorno delle esequie
(ANSA) - PESCARA, 03 NOV - "Galeone è stato un simbolo per Pescara e ha incarnato perfettamente la mentalità pescarese. Faremo in modo di ricordarlo nella maniera giusta, innanzitutto decretando il lutto cittadino durante i funerali". Lo dice all'ANSA il sindaco di Pescara, Carlo Masci, annunciando la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con le esequie, che verranno celebrate mercoledì, alle 15:30, al duomo di Udine.
La relativa ordinanza verrà firmata domani. "Stiamo inoltre valutando varie opzioni per ricordarlo e per l'intitolazione di uno spazio pubblico in città. In tal senso seguiremo tutte le procedure amministrative previste in questi casi. Ma una cosa è certa - conclude il sindaco - Galeone merita un riconoscimento reale per sempre nella nostra città". (ANSA).
