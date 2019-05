Ag. Simic a MN: "Capozucca aveva promesso che a Frosinone avrebbe giocato"

Milan Martinovic, agente di Simic, ha parlato a MilanNews.it del suo assistito e dell'esperienza al Frosinone, provando a spiegare il mancato utilizzo: "E' molto difficile dirlo anche per me, che sono il suo agente. Quello che so è che Capozucca (dirigente del Frosinone, ndr) aveva promesso che Stefan sarebbe andato a Frosinone per giocare. Quello è stato il motivo principale per cui abbiamo deciso di andare lì. Dopo l'infortunio, invece, non sappiamo perchè non abbia mai giocato. Sappiamo solo che sia una decisione del mister e della dirigenza del Frosinone. Siamo un po' delusi, perchè quelli non erano gli accordi".