Andrea Agostinelli, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Patrick Cutrone, giocatore che è al centro di possibili voci di mercato: "Io su Cutrone dico solo una cosa: è un attaccante che la butta sempre dentro. Io me lo terrei ben stretto. A livello tecnico non è eccelso magari, ma segna in ogni modo. Io lo prenderei in ogni squadra".