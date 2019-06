Agostinelli a MN: "Giusto che Maldini abbia un ruolo importante. Gattuso? Lo stimo, ha fatto un bel lavoro"

Andrea Agostinelli, intervistato da MilanNews.it, ha detto la sua sul ruolo di Maldini in società e sull'addio di Gattuso: "Che Maldini, per quello che ha rappresentato per questo club, debba avere un ruolo importante nel Milan mi sembra giusto, scontato e logico. Sono assolutamente d'accordo su questa cosa. Per quanto riguarda la rivoluzione tecnica, io ho grande stima in Gattuso, per me ha fatto assolutamente bene sulla panchina del Milan. Ha fatto un buon lavoro".