Agostini a TMW: "Piatek? Per la forza fisica può ricordare Ibra, per la velocità Sheva"

Tuttomercatoweb.com Massimo Agostini, ex attaccante rossonero, per parlare di Piatek

A chi può somigliare il giocatore?

"Per la forza fisica può ricordare Ibra, per la velocità Shevchenko. A mio parere comunque ha caratteristiche sue, difficile paragonarlo a qualcuno. Per il suo modo di giocare è unico in A. Ora è difficile mantenersi su questi livelli perchè se per 4-5 domeniche magari non segna, la situazione si rovescia".

Il quarto posto per il Milan diventa più probabile con questo Piatek?

"Se la giocherà fino alla fine, vedremo anche la Roma cosa saprà fare. L'Inter ha quattro punti di vantaggio sulla quarta ma il terzo e il quarto posto sono ancora aperti. E secondo me i sette punti di distacco tra il Napoli e l'Inter non sono così tanti anche in considerazione del fatto che ci sono ancora 14 gare a disposizione".