Agresti sulla Gazzetta: "Milan, all’Olimpico dovrà essere tutto diverso. A partire da Leao"

Questo il commento realizzato da Stefano Agresti sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda le partite di Europa League giocate ieri sera: “È stata la grande notte di Scamacca e De Rossi, dell’Atalanta e della Roma. I nerazzurri firmano una vera e propria impresa ad Anfield Road con un risultato inimmaginabile: 3-0 addirittura. Passare in questo modo davanti a Klopp e alla Kop fa sensazione. A Liverpool potrebbero ricordare Gasperini come l’uomo che ha chiuso l’avventura europea della leggenda Klopp sulla panchina dei Reds”.

Poi su Scamacca aggiunge: “Ha giocato una partita monumentale. Fare ciò che ha fatto ad Anfield non è né banale né normale. Forse la prima gara da campione vero. Siamo sicuri che anche Spalletti abbia sorriso a trentadue denti davanti ad una prestazione del genere: cerchiamo un centravanti da due anni, da ieri notte abbiamo la sensazione che potremmo averlo trovato davvero”.

Infine, su Milan-Roma: “Quello che sta facendo De Rossi è incredibile. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Daniele ha stravolto il mondo giallorosso per mentalità, atteggiamento e gioco. Contro il Milan ha azzeccato tutte le mosse tattiche, a partire da El Shaarawy utilizzato sulla destra. Parlando del Milan, questo era l’appuntamento da non fallire ma i rossoneri lo hanno giocato male. La qualificazione è ancora possibile, ma all’Olimpico dovrà essere tutto diverso. A partire da Leao”