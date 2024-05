Euro 2024, ecco anche la lista della Francia: ci sono Maignan, Theo e Giroud

Tante conferme, qualche sorpresa e un gradito ritorno. Una squadra comunque fortissima, tra le favorite alla vittoria dell'Europeo. Didier Deschamps ha comunicato in diretta nazionale la lista dei 25 convocati per la rassegna continentale che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Areola, Maignan, Samba

Difensori: Koundé, Clauss, Pavard, Konaté, Upamecano, Saliba, T. Hernandez, F. Mendy

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Kanté, Rabiot, Zaire-Emery, Tchouaméni, Griezmann

Attaccanti: Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram, Coman, Barcola