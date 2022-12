Al Khelaifi a Juve, Barça e Real: "Se non vi piace questa Champions, non giocatela"

MilanNews.it

Al Khelaifi è tornato a parlare della Superlega e a scagliarsi contro i club che appoggiano questo progetto in un'intervista rilasciata a Sky News UK: "A Barcellona, Real Madrid e Juventus chiedo solo una cosa, cosa volete? Non vi piace la Champions League come è ora? Allora non giocatela, fate solo i campionati. Se a me non piace una cosa semplicemente non la faccio. Lo sport deve essere tale, non deve essere la vetrina per nessun politico per il proprio tornaconto personale. Io non sono un politico e non mi interessa farlo. Mi piace il calcio ed è quello che stiamo facendo in Qatar con il Mondiale. Sono veramente orgoglioso del mio paese". Poi parlando di mercato e in special modo dell'interesse per Bellingham: "Certo che lo vorrei al PSG, non lo nascondo, ma è giusto portare rispetto per il suo attuale club con cui parleremo nel caso in cui giudicheremo il giocatore adatto al nostro gioco".